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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лестер
Борнмут - Лестер: обзор матча 08 октября 2022
Борнмут
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
68'
Ф. Биллинг
71'
Р. Кристи
10'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Лестер
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
86'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Джастин
78'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Д. Энтони
️️️️
Ф. Биллинг
77'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Р. Фредерикс
72'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Соланке
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Биллинг
68'
67'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Т. Кастань
67'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
59'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
Р. Фредерикс
40'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
15
Смит
2
Мефам
5
Сенеси
2
Фредерикс
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
10
Кристи
19
Соланке
4-2-2-1-1
21
Уорд
24
Джастин
35
Эванс
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
2
Фредерикс
3
Стейси
3
Стейси
2
Фредерикс
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
8
Биллинг
19
Энтони
19
Энтони
8
Биллинг
21
Кастань
12
Амарти
12
Амарти
21
Кастань
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
24
Джастин
22
Перес
22
Перес
24
Джастин
34
Сумаре
17
Ихеначо
17
Ихеначо
34
Сумаре
Остались в запасе
Борнмут
Лестер
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Борнмут - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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