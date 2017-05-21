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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 21 мая 2017
Лестер
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
51'
Д. Варди
1'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Борнмут
Желтая карточка
Б. Чилвел
90'
Желтая карточка
Р. Марез
84'
75'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
73'
63'
Замена
Д. Айб
️️️️
М. Пью
62'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Л. Муссе
Замена
Д. Амарти
️️️️
Й. Беналуан
59'
Желтая карточка
Д. Симпсон
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
51'
Желтая карточка
Й. Беналуан
45'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Борнмут
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
28
Фукс
29
Беналуан
2
Симпсон
10
Кинг
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
4-3-2-1
21
Оллсоп
21
Дэниелс
15
Смит
27
Кук
2
Фрэнсис
16
Сурман
32
Гослинг
8
Пью
10
Фрейзер
19
Станислас
11
Муссе
29
Беналуан
12
Амарти
12
Амарти
29
Беналуан
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
11
Муссе
23
Афобе
23
Афобе
11
Муссе
8
Пью
33
Айб
33
Айб
8
Пью
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Лестер - Борнмут
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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