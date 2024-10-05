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АПЛ 2026/2027
Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 05 октября 2024
Лестер
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
16'
Ф. Буонанотте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Борнмут
Желтая карточка
Б. Сумаре
90'
+2
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ж. Айю
88'
84'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
И. Фатаву
️️️️
С. Мавидиди
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
Ф. Буонанотте
82'
81'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Эванилсон
74'
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Кристи
Замена
О. Эдуард
️️️️
Д. Варди
74'
Желтая карточка
Д. Джастин
64'
63'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Керкез
63'
Замена
А. Скотт
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
О. Ндиди
50'
46'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Ж. Айю
40'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
Д. Джастин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Скипп
4
Ндиди
10
Буонанотте
9
Варди
45
Мавидиди
10
Айю
4-1-3-2
13
Кепа
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
10
Айю
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Айю
10
Буонанотте
14
Рид
14
Рид
10
Буонанотте
45
Мавидиди
7
Фатаву
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Варди
29
Эдуард
29
Эдуард
9
Варди
15
Смит
8
Скотт
8
Скотт
15
Смит
6
Керкез
17
Синистерра
17
Синистерра
6
Керкез
9
Эванилсон
7
Брукс
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
10
Кристи
19
Унал
19
Унал
10
Кристи
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Стив Купер
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Лестер - Борнмут
4
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
12
14
Офсайды
2
3
Количество передач
360
429
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.41
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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