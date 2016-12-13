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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лестер
Борнмут - Лестер: обзор матча 13 декабря 2016
Борнмут
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
34'
М. Пью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лестер
Замена
Т. Мингс
️️️️
К. Уилсон
90'
+3
87'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
83'
Желтая карточка
У. Морган
82'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Хут
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Кинг
79'
74'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
К. Уилсон
️️️️
Б. Афобе
68'
45'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Слимани
36'
Желтая карточка
Э. Кинг
ГОЛ! 1:0!
М. Пью
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
15
Аке
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
21
Дэниелс
8
Пью
31
Артер
10
Уилшир
7
Кинг
23
Афобе
3-2-2-1-2
20
Цилер
6
Хут
5
Морган
23
Эрнандес
12
Амарти
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Кинг
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
Уилсон
5
Мингс
5
Мингс
Уилсон
7
Кинг
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Кинг
23
Афобе
13
Уилсон
13
Уилсон
23
Афобе
11
Олбрайтон
7
Муса
7
Муса
11
Олбрайтон
19
Слимани
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Слимани
6
Хут
11
Ульоа
11
Ульоа
6
Хут
Остались в запасе
Борнмут
Лестер
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Борнмут - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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