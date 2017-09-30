Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лестер
Борнмут - Лестер: обзор матча 30 сентября 2017
Борнмут
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лестер
Желтая карточка
М. Пью
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
15
Смит
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
10
Кук
8
Пью
16
Сурман
19
Станислас
9
Дефо
7
Кинг
4-3-1-2
1
Шмейхель
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Кинг
4
Ндиди
10
Грей
9
Варди
30
Оказаки
Остались в запасе
Борнмут
Лестер
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Борнмут - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
1
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+