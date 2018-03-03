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Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 03 марта 2018
Лестер
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
90+7'
Р. Марез
35'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Борнмут
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
90'
+7
Желтая карточка
Г. Магуайр
90'
+4
65'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Желтая карточка
А. Силва
50'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
12
Амарти
28
Фукс
5
Морган
5
Магуайр
4
Ндиди
15
Силва
37
Джеймс
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
10
Кук
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
13
Уилсон
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Лестер - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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