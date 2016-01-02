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Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 02 января 2016
Лестер
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Борнмут
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Д. Симпсон
74'
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Олбрайтон
65'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
62'
60'
Замена
С. Дистен
️️️️
Г. Артер
Пенальти не реализован!
Р. Марез
59'
57'
Красная карточка
С. Фрэнсис
51'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кинг
Замена
Н. Дайер
️️️️
Л. Ульоа
45'
34'
Желтая карточка
Г. Артер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
3-2-3-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
30
Ритчи
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
2
Симпсон
2
Де Лат
2
Де Лат
2
Симпсон
11
Ульоа
12
Дайер
12
Дайер
11
Ульоа
11
Олбрайтон
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Олбрайтон
31
Артер
25
Дистен
25
Дистен
31
Артер
7
Кинг
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Кинг
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лестер - Борнмут
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
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