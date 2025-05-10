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Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Лестер»: Премьер-лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 9:38
Ноттингем Форест - Лестер
11 мая 2025, воскресенье 16:15 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Ноттингем Форест»
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11 мая на стадионе «Сити Граунд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Лестером». Хозяева борются за еврокубковую зону и стремятся закрепиться в топ-6, тогда как гости продолжают борьбу за выживание, находясь в зоне вылета. Матч обещает быть напряжeнным: одна команда отчаянно нуждается в очках для спасения, другая – чтобы сохранить позиции в верхней части таблицы.

«Ноттингем Форест»

Подопечные Стива Купера с 61 очком располагаются на 6-й позиции, но последние матчи получились для них неудачными. Команда проиграла три домашних матча подряд и испытывает определeнные сложности в атаке – всего 3 гола за последние 5 туров. Однако «Форест» стабильно забивает в играх с «Лестером» и надеется на прогресс. Крис Вуд остаeтся ключевой фигурой, забив 19 мячей в этом сезоне, но проблемы в обороне сохраняются: команда пропустила в 5 последних матчах подряд.

«Лестер»

«Лисы» под руководством Дина Смита набрали 21 очко и занимают 19-е место, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Победа над «Саутгемптоном» в прошлом туре прервала серию неудач, но выездная форма остаeтся катастрофической – 7 матчей без побед в гостях. Джейми Варди с 9 голами остаeтся главным козырем команды, но в последних 5 играх Лестер снова показал неуверенность в обороне, пропустив 9 мячей. При этом команда регулярно забивает, что позволяет надеяться на результативный матч.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Лестера»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Лестер»

  • Пропускает в 29 из 30 последних матчей
  • Не выигрывает в 7 последних выездных матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи
35% (6)
35% (6)
29% (5)
29
Забитых мячей
28
1.71
В среднем за матч
1.65
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
11.05.2025
Лестер
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лестер
1 : 3
25.10.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
14.01.2023
Лестер
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лестер
4 : 0
03.10.2022
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттингем Форест
4 : 1
06.02.2022
Лестер
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
19.02.2014
Лестер
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лестер
0 : 2
09.11.2013
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
04.05.2013
Лестер
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лестер
2 : 2
10.11.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Лестер
0 : 0
27.03.2012
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер
4 : 0
17.01.2012
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 0
07.01.2012
Лестер
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
20.08.2011
Лестер
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
22.04.2011
Лестер
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лестер
1 : 0
29.11.2010
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 34 тур
Лестер
3 : 0
27.02.2010
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 19 тур
Ноттингем Форест
5 : 1
05.12.2009
Лестер
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Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Лестер»

Матч обещает быть напряжeнным и боевым. Оборона обеих команд далека от идеала: «Ноттингем Форест» регулярно пропускает, а «Лестер» демонстрирует худшую статистику по пропущенным мячам почти весь сезон. Однако и атака «Фореста» буксует в последних турах, в то время как «Лестер» после победы над «Саутгемптоном» получил заряд уверенности. Обе команды способны забить, но домашний фактор и чуть более высокая стабильность хозяев дают им преимущество.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Ноттингем Форест» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Ноттингем Форест»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Лестер Ноттингем Форест
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