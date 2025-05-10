11 мая на стадионе «Сити Граунд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Лестером». Хозяева борются за еврокубковую зону и стремятся закрепиться в топ-6, тогда как гости продолжают борьбу за выживание, находясь в зоне вылета. Матч обещает быть напряжeнным: одна команда отчаянно нуждается в очках для спасения, другая – чтобы сохранить позиции в верхней части таблицы.

«Ноттингем Форест»

Подопечные Стива Купера с 61 очком располагаются на 6-й позиции, но последние матчи получились для них неудачными. Команда проиграла три домашних матча подряд и испытывает определeнные сложности в атаке – всего 3 гола за последние 5 туров. Однако «Форест» стабильно забивает в играх с «Лестером» и надеется на прогресс. Крис Вуд остаeтся ключевой фигурой, забив 19 мячей в этом сезоне, но проблемы в обороне сохраняются: команда пропустила в 5 последних матчах подряд.

«Лестер»

«Лисы» под руководством Дина Смита набрали 21 очко и занимают 19-е место, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Победа над «Саутгемптоном» в прошлом туре прервала серию неудач, но выездная форма остаeтся катастрофической – 7 матчей без побед в гостях. Джейми Варди с 9 голами остаeтся главным козырем команды, но в последних 5 играх Лестер снова показал неуверенность в обороне, пропустив 9 мячей. При этом команда регулярно забивает, что позволяет надеяться на результативный матч.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Лестера»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Лестер»

Пропускает в 29 из 30 последних матчей

Не выигрывает в 7 последних выездных матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи 35% (6) 35% (6) 29% (5) 29 Забитых мячей 28 1.71 В среднем за матч 1.65 5:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Ноттингем Форест 2 : 2 Лестер Англия. Премьер-лига, 9 тур Лестер 1 : 3 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 20 тур Ноттингем Форест 2 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 9 тур Лестер 4 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/16 финала Ноттингем Форест 4 : 1 Лестер Англия. Чемпионшип, 31 тур Ноттингем Форест 2 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 15 тур Лестер 0 : 2 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 46 тур Ноттингем Форест 2 : 3 Лестер Англия. Чемпионшип, 16 тур Лестер 2 : 2 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 37 тур Лестер 0 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/32 финала Лестер 4 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/32 финала Ноттингем Форест 0 : 0 Лестер Англия. Чемпионшип, 4 тур Ноттингем Форест 2 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 43 тур Ноттингем Форест 3 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 19 тур Лестер 1 : 0 Ноттингем Форест Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 34 тур Лестер 3 : 0 Ноттингем Форест Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 19 тур Ноттингем Форест 5 : 1 Лестер

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Лестер»

Матч обещает быть напряжeнным и боевым. Оборона обеих команд далека от идеала: «Ноттингем Форест» регулярно пропускает, а «Лестер» демонстрирует худшую статистику по пропущенным мячам почти весь сезон. Однако и атака «Фореста» буксует в последних турах, в то время как «Лестер» после победы над «Саутгемптоном» получил заряд уверенности. Обе команды способны забить, но домашний фактор и чуть более высокая стабильность хозяев дают им преимущество.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест».

Рекомендованные ставки: