11 мая на стадионе «Сити Граунд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Лестером». Хозяева борются за еврокубковую зону и стремятся закрепиться в топ-6, тогда как гости продолжают борьбу за выживание, находясь в зоне вылета. Матч обещает быть напряжeнным: одна команда отчаянно нуждается в очках для спасения, другая – чтобы сохранить позиции в верхней части таблицы.
«Ноттингем Форест»
Подопечные Стива Купера с 61 очком располагаются на 6-й позиции, но последние матчи получились для них неудачными. Команда проиграла три домашних матча подряд и испытывает определeнные сложности в атаке – всего 3 гола за последние 5 туров. Однако «Форест» стабильно забивает в играх с «Лестером» и надеется на прогресс. Крис Вуд остаeтся ключевой фигурой, забив 19 мячей в этом сезоне, но проблемы в обороне сохраняются: команда пропустила в 5 последних матчах подряд.
«Лестер»
«Лисы» под руководством Дина Смита набрали 21 очко и занимают 19-е место, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Победа над «Саутгемптоном» в прошлом туре прервала серию неудач, но выездная форма остаeтся катастрофической – 7 матчей без побед в гостях. Джейми Варди с 9 голами остаeтся главным козырем команды, но в последних 5 играх Лестер снова показал неуверенность в обороне, пропустив 9 мячей. При этом команда регулярно забивает, что позволяет надеяться на результативный матч.
Факты о командах:
«Ноттингем Форест»
- Пропускает в 6 последних матчах
- Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Лестера»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
«Лестер»
- Пропускает в 29 из 30 последних матчей
- Не выигрывает в 7 последних выездных матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Лестер»
Матч обещает быть напряжeнным и боевым. Оборона обеих команд далека от идеала: «Ноттингем Форест» регулярно пропускает, а «Лестер» демонстрирует худшую статистику по пропущенным мячам почти весь сезон. Однако и атака «Фореста» буксует в последних турах, в то время как «Лестер» после победы над «Саутгемптоном» получил заряд уверенности. Обе команды способны забить, но домашний фактор и чуть более высокая стабильность хозяев дают им преимущество.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Ноттингем Форест» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» больше 1.5 – коэффициент 2.10