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АПЛ 2026/2027
Лестер - Ноттингем Форест
Лестер - Ноттингем Форест: обзор матча 03 октября 2022
Лестер
03.10.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
25'
Д. Мэддисон
27'
Х. Барнс
35'
Д. Мэддисон
73'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ноттингем Форест
90'
+2
Желтая карточка
С. Кук
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Мэддисон
85'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
83'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
80'
ГОЛ! 4:0!
П. Дака
Пас отдал
Д. Мэддисон
73'
Желтая карточка
Б. Сумаре
71'
69'
Замена
О. Мангала
️️️️
Д. Лингард
64'
Желтая карточка
Д. Лингард
62'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Т. Авонийи
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
62'
46'
Замена
С. Орье
️️️️
Н. Уильямс
46'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Л. О'Брайен
46'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Ндиди
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мэддисон
35'
33'
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Варди
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
25'
18'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Уорд
21
Кастань
35
Эванс
4
Фас
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
3
Уильямс
27
Кук
26
Маккена
6
Лоди
8
Куяте
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
22
Джонсон
77
Лингард
14
Авонийи
4
Ндиди
34
Сумаре
34
Сумаре
4
Ндиди
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
10
Мэддисон
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
3
Уильямс
92
Орье
92
Орье
3
Уильямс
77
Лингард
23
Мангала
23
Мангала
77
Лингард
8
Куяте
19
Фройлер
19
Фройлер
8
Куяте
27
О'Брайен
22
Йетс
22
Йетс
27
О'Брайен
14
Авонийи
17
Деннис
17
Деннис
14
Авонийи
Остались в запасе
Лестер
Ноттингем Форест
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Лестер - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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