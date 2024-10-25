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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ноттингем Форест
Лестер - Ноттингем Форест: обзор матча 25 октября 2024
Лестер
25.10.2024, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
23'
Д. Варди
16'
Р. Йетс
47'
К. Вуд
60'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ноттингем Форест
90'
+5
Желтая карточка
Н. Миленкович
Желтая карточка
Б. Сумаре
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Айю
88'
81'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
78'
Желтая карточка
Н. Домингес
76'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
76'
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Ндиди
74'
72'
Замена
Морато
️️️️
А. Морено
72'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. Андерсон
Замена
Ж. Айю
️️️️
С. Мавидиди
68'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Р. Перейра
68'
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Вуд
Желтая карточка
Г. Уинкс
58'
47'
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Андерсон
Желтая карточка
С. Мавидиди
46'
41'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Р. Перейра
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Г. Уинкс
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Йетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
19
Рамон Соса
ЦФ
4-2-2-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
21
Перейра
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
10
Буонанотте
9
Варди
45
Мавидиди
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
4
Ндиди
34
Сумаре
34
Сумаре
4
Ндиди
21
Перейра
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
21
Перейра
45
Мавидиди
10
Айю
10
Айю
45
Мавидиди
11
Алекс Морено
5
Морато
5
Морато
11
Алекс Морено
5
Андерсон
3
Уильямс
3
Уильямс
5
Андерсон
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Лестер
Ноттингем Форест
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лестер - Ноттингем Форест
5
3
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
9
Офсайды
0
1
Количество передач
545
298
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.77
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
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