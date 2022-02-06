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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Лестер
Ноттингем Форест - Лестер: обзор матча 06 февраля 2022
Ноттингем Форест
06.02.2022, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Лестер
23'
Ф. Зинкернагель
24'
Б. Джонсон
32'
Д. Уорролл
61'
Д. Спенс
40'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Лестер
Замена
К. Силва
️️️️
Б. Джонсон
88'
Замена
Кафу
️️️️
Д. Гарнер
88'
74'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
71'
Желтая карточка
Д. Гарнер
66'
65'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Ю. Тилеманс
65'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Лукман
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ф. Зинкернагель
63'
ГОЛ! 4:1!
Д. Спенс
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
61'
59'
Желтая карточка
О. Ндиди
46'
Замена
П. Дака
️️️️
Х. Барнс
40'
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ! 3:0!
Д. Уорролл
Пас отдал
Д. Гарнер
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
К. Дэвис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Самба
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
3
Лоу
37
Гарнер
99
Спенс
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
4-3-1-2
21
Уорд
24
Джастин
2
Сеюнджу
12
Амарти
33
Томас
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
11
Лукман
22
Джонсон
10
Силва
10
Силва
22
Джонсон
11
Зинкернагель
4
Коулбэк
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
37
Гарнер
88
Кафу
88
Кафу
37
Гарнер
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
11
Лукман
21
Перейра
21
Перейра
11
Лукман
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
27
Дака
27
Дака
11
Барнс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лестер
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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