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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Лестер
Ноттингем Форест - Лестер: обзор матча 07 января 2012
Ноттингем Форест
07.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттингем Форест - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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