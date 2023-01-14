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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Лестер
Ноттингем Форест - Лестер: обзор матча 14 января 2023
Ноттингем Форест
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
56'
Б. Джонсон
85'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Лестер
Желтая карточка
Б. Джонсон
86'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Б. Джонсон
86'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
85'
77'
Желтая карточка
Д. Амарти
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
О. Мангала
70'
68'
Замена
Л. Брант
️️️️
Л. Томас
68'
Замена
Д. Прат
️️️️
Н. Менди
68'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
56'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Г. Скарпа
55'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Р. Йетс
46'
29'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Стив Купер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-3-2
1
Хендерсон
6
Лоди
6
Уорролл
26
Маккена
92
Орье
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
10
Скарпа
4-5-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
11
Олбрайтон
4
Ндиди
6
Менди
18
Тилеманс
11
Барнс
9
Варди
22
Джонсон
3
Уильямс
3
Уильямс
22
Джонсон
22
Йетс
4
Коулбэк
4
Коулбэк
22
Йетс
23
Мангала
27
О'Брайен
27
О'Брайен
23
Мангала
10
Скарпа
9
Сарридж
9
Сарридж
10
Скарпа
33
Томас
5
Брант
5
Брант
33
Томас
6
Менди
26
Прат
26
Прат
6
Менди
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лестер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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