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Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Варди

Сегодня, 13:46
1

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассчитывает продолжить карьеру в АПЛ. Он не хочет выступать в Чемпионшипе вместе с «лисами».

Варди ранее объявил об уходе из «Лестера», за который выступал с 2012 года. «Лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице и потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ.

  • В этом сезоне 38-летний Варди провел за клуб 33 матча, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
  • В составе «Лестера» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

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Источник: страница Sky Sports News в соцсети X
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
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Комментарии (1)
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рылы
1745924173
ну какой-нибудь акрон в апл по-любому найдётся
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