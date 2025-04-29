Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассчитывает продолжить карьеру в АПЛ. Он не хочет выступать в Чемпионшипе вместе с «лисами».
Варди ранее объявил об уходе из «Лестера», за который выступал с 2012 года. «Лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице и потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ.
- В этом сезоне 38-летний Варди провел за клуб 33 матча, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
- В составе «Лестера» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
Источник: страница Sky Sports News в соцсети X