Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассчитывает продолжить карьеру в АПЛ. Он не хочет выступать в Чемпионшипе вместе с «лисами».

Варди ранее объявил об уходе из «Лестера», за который выступал с 2012 года. «Лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице и потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ.