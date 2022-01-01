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Англия. Первая лига
Команды
Лестер
Состав
€ 76 млн
Лестер - состав команды
Лестер
Англия. Первая лига
Стадион:
Кинг Пауэр
Сайт:
http://www.lcfc.com/
Тренер:
Рассел Мартин
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Равиццоли Франко
Вра
29
€ 0.225 млн
29
МакКарти Алекс
Вра
36
€ 0.2 млн
31
Бегович Асмир
Вра
39
€ 0.15 млн
5
Околи Калеб
Защ
25
€ 9 млн
16
Кристиансен Виктор
Защ
23
€ 9 млн
33
Томас Люк
Защ
25
€ 5 млн
15
Суттар Гарри
Защ
27
€ 3.5 млн
26
Кулибали Войо
Защ
27
€ 2 млн
21
Перейра Рикарду
Защ
32
€ 1.5 млн
4
Нельсон Бен
Защ
22
€ 1.5 млн
23
Вестергор Янник
Защ
34
€ 1 млн
24
Ласселлс Джамал
Защ
32
€ 0.8 млн
16
О'Хора Уоррен
Защ
27
€ 0.55 млн
24
Ilari Kangasniemi
Защ
-
18
Christian McFarlane
Защ
-
18
Арибо Джо
Пол
30
€ 1.8 млн
6
Ландстрем Джон
Пол
32
€ 1.3 млн
14
Рид Бобби
Пол
33
€ 0.7 млн
27
Дойл Ками
Пол
21
€ 0.5 млн
36
Брейбрук Сэмми
Пол
22
€ 0.4 млн
27
Маркал Ванья
Пол
23
€ 0.2 млн
2
Jayden Joseph
Пол
-
20
Хауэлл Гарри
Пол
18
-
23
Уотсон Том
Нап
20
€ 7 млн
17
Риис Эмиль
Нап
28
€ 6 млн
11
Куллен Лайам
Нап
27
€ 3.2 млн
8
Чаплин Конор
Нап
29
€ 2.2 млн
7
Бернс Уэс
Нап
30
€ 1.5 млн
9
Бристрич Адмир
Нап
23
€ 0.6 млн
37
Will Alves
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 8, нападающих: 7
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