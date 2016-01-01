Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 76 млн

Лестер - турнирная таблица

Лестер
Англия. Первая лига
Стадион:
Кинг Пауэр
Сайт:
http://www.lcfc.com/
Тренер:
Рассел Мартин
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
Хаддерсфилд Таун
3
Плимут Аргайл
4
Брэдфорд Сити
5
Кембридж Юнайтед
6
Оксфорд
7
Уимблдон
8
Стокпорт Каунти
9
Стивенидж
10
Блэкпул
11
Бертон Альбион
12
Лутон Таун
13
Лестер
14
Рединг
15
Лейтон Ориент
16
Ноттс Каунти
17
Мэнсфилд Таун
18
Барнсли
19
Милтон Кинс Донс
20
Уиком Уондерерс
21
Питерборо Юнайтед
22
Бромли
23
Уиган Атлетик
24
Донкастер Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
6
7
13
6
3
3
0
10
4
6
12
6
4
0
2
10
7
3
12
6
4
0
2
6
4
2
12
6
3
2
1
10
8
2
11
5
3
1
1
12
6
6
10
6
3
1
2
5
7
-2
10
6
3
0
3
16
10
6
9
6
2
3
1
11
7
4
9
6
2
2
2
11
9
2
8
6
2
2
2
10
10
0
8
6
2
2
2
12
13
-1
8
6
2
2
2
8
10
-2
8
5
2
1
2
12
7
5
7
6
2
1
3
11
9
2
7
6
1
4
1
7
7
0
7
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
0
5
1
8
10
-2
5
6
1
2
3
9
14
-5
5
6
1
2
3
4
10
-6
5
6
1
2
3
5
16
-11
5
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
0
3
3
6
9
-3
3
Команда
1
Хаддерсфилд Таун
2
Мэнсфилд Таун
3
Уимблдон
4
Рединг
5
Плимут Аргайл
6
Брэдфорд Сити
7
Кембридж Юнайтед
8
Блэкпул
9
Бертон Альбион
10
Лутон Таун
11
Шеффилд Уэнсдэй
12
Оксфорд
13
Стивенидж
14
Ноттс Каунти
15
Питерборо Юнайтед
16
Стокпорт Каунти
17
Милтон Кинс Донс
18
Лестер
19
Уиган Атлетик
20
Барнсли
21
Донкастер Роверс
22
Уиком Уондерерс
23
Бромли
24
Лейтон Ориент
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
2
0
2
7
3
2
0
1
11
5
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
2
0
7
4
3
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
7
3
4
4
2
1
1
0
5
2
3
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
9
7
2
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
1
2
0
7
-7
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
Команда
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
Лейтон Ориент
3
Стокпорт Каунти
4
Оксфорд
5
Плимут Аргайл
6
Брэдфорд Сити
7
Стивенидж
8
Лестер
9
Кембридж Юнайтед
10
Хаддерсфилд Таун
11
Барнсли
12
Уиком Уондерерс
13
Бромли
14
Ноттс Каунти
15
Блэкпул
16
Лутон Таун
17
Бертон Альбион
18
Уимблдон
19
Милтон Кинс Донс
20
Рединг
21
Донкастер Роверс
22
Уиган Атлетик
23
Питерборо Юнайтед
24
Мэнсфилд Таун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
2
0
6
2
4
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
1
1
5
9
-4
4
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
7
10
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
6
8
-2
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
6
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+