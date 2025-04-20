«Лестер» вылетел из АПЛ

«Лестер» после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 33-м туре лишился шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.
«Лисы» занимют 19-е место с 18 очками. Безвыигрышная серия команды в АПЛ составляет 10 матчей подряд, в них «Лестер» набрал только 1 очко.
Отставание от спасительной 17-й строчки в турнирной таблице за 5 туров до финиша составляет 18 очков.
Таким образом, «Лестер», точно не поднимется выше 18-го места и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.
- «Лисы» в этом сезоне вернулись в АПЛ. Они победили в Чемпионшипе в сезоне-2023/24.
- «Лестер» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2020/21 победил в Кубке страны.
Источник: «Бомбардир»