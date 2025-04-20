«Лестер» вылетел из АПЛ

«Лестер» после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 33-м туре лишился шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

«Лисы» занимют 19-е место с 18 очками. Безвыигрышная серия команды в АПЛ составляет 10 матчей подряд, в них «Лестер» набрал только 1 очко.

Отставание от спасительной 17-й строчки в турнирной таблице за 5 туров до финиша составляет 18 очков.

Таким образом, «Лестер», точно не поднимется выше 18-го места и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.