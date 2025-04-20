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«Лестер» вылетел из АПЛ

Сегодня, 21:15
2

«Лестер» после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 33-м туре лишился шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

«Лисы» занимют 19-е место с 18 очками. Безвыигрышная серия команды в АПЛ составляет 10 матчей подряд, в них «Лестер» набрал только 1 очко.

Отставание от спасительной 17-й строчки в турнирной таблице за 5 туров до финиша составляет 18 очков.

Таким образом, «Лестер», точно не поднимется выше 18-го места и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

  • «Лисы» в этом сезоне вернулись в АПЛ. Они победили в Чемпионшипе в сезоне-2023/24.
  • «Лестер» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2020/21 победил в Кубке страны.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лестер
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Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1745173864
Будем ждать обратно. Чемпионский лестер уже легенда. Красивая
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рылы
1745177201
помню, был чувак на соккере, с ником лестер сити. и он начал топить за них ещё до того самого чемпионства, когда они ещё в фнл были. может, конечно, по приколу ник взял - но в итоге все его поздравляли, что он дождался чемпионства)
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