АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проиграли дома и опустились на места перед зоной вылета

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:2.

Голы у лондонцев забили Томаш Соучек на 26-й минуте и Джаррод Боуэн на 57-й.

В другой встрече «Тоттенхэм» на своем поле потерпел поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Дублем у гостей отметился Эберечи Эзе, поразивший ворота соперника на 45-й и 48-й минутах.

«Манчестер Юнайтед» опустился на 16-ю строчку в АПЛ с 39 очками после 36 встреч, а «Тоттенхэм» – на 17-ю с 38 баллами. Они уже не смогут оказаться в зоне вылета. Команды сыграют между собой в финале Лиги Европы.

Безвыигрышная серия «МЮ» в чемпионате Англии достигла 7 встреч подряд. Безвыигрышная серия «шпор» в АПЛ составляет 5 матчей подряд.

«Вест Хэм» поднялся на 15-е место с 40 очками. Команда прервала безвыигрышную серию из 8 матчей подряд.

«Кристал Пэлас» идет 12-м с 49 очками. У команды пятиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

Еще в одной встрече «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Лестером» со счетом 2:2 и упустил шанс войти в топ-5. Первая пятерка АПЛ квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

У «Ноттингем Форест» стало 62 очка после 36 матчей. Команда отстает от 5-й позиции на 1 очко. «Лестер» идет 19-м с 22 баллами.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соучек, 26; 0:2 – Боуэн, 57.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эзе, 45; 0:2 – Эзе, 48.

Ноттингем Форест – Лестер – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коди, 16; 1:1 – Гиббс-Уайт, 25; 2:1 – Вуд, 56; 2:2 – Буонанотте, 81.

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