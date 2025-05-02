3 мая на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Обе команды отчаянно борются за выживание, занимая последние строчки таблицы, и для каждой игра станет важнейшей возможностью набрать очки. Форма обеих команд оставляет желать лучшего, но настрой на победу обещает сделать матч напряжeнным и непредсказуемым.

«Лестер»

«Лестер» занимает 19 место с 18 очками после 34 туров. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, а в обороне допускает грубые ошибки: 27 матчей с пропущенными голами подряд, 11 голов в 5 последних играх, что даeт средний показатель 2.20 пропущенных за игру. В атаке дела также обстоят слабо – всего 2 гола за последние 5 матчей. Джейми Варди остаeтся лучшим бомбардиром команды с 8 голами в 33 матчах, но его результативность снизилась. Последнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) подчеркнуло кризис в игре «лис».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» замыкает таблицу на 20 месте с 11 очками. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, продолжая падение. За последние 5 игр «святые» пропустили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и забили лишь 4. Лидер атаки Кэмерон Арчер забил 5 голов в 36 матчах и остаeтся единственной надеждой в нападении. В предыдущей игре команда уступила «Фулхэму» (1:2), снова подтвердив слабую игру в защите. Серия из 17 матчей подряд с пропущенными голами подчeркивает уязвимость обороны.

Факты о командах:

«Лестер»

Не выигрывает в 12 последних матчах.

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 27 последних матчах.

В последних 5 играх пропустил 11 голов.

«Саутгемптон»

Не выигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 17 последних матчах.

В последних 5 играх пропустил 10 голов.

Личные встречи 54% (14) 23% (6) 23% (6) 52 Забитых мячей 25 2 В среднем за матч 0.96 9:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:9 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 35 тур Лестер 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 8 тур Саутгемптон 2 : 3 Лестер Англия. Чемпионшип, 38 тур Лестер 5 : 0 Саутгемптон Англия. Чемпионшип, 6 тур Саутгемптон 1 : 4 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур Саутгемптон 1 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 3 тур Лестер 1 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 38 тур Лестер 4 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 14 тур Саутгемптон 2 : 2 Лестер Англия. Премьер-лига, 34 тур Саутгемптон 1 : 1 Лестер Англия. Кубок, 1/2 финала Лестер 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 19 тур Лестер 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур Лестер 1 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 10 тур Саутгемптон 0 : 9 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур Лестер 1 : 2 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Лестер 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 3 тур Саутгемптон 1 : 2 Лестер Англия. Премьер-лига, 35 тур Лестер 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 17 тур Саутгемптон 1 : 4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур Саутгемптон 3 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 7 тур Лестер 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 32 тур Лестер 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 9 тур Саутгемптон 2 : 2 Лестер Англия. Премьер-Лига, 36 тур Лестер 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 11 тур Саутгемптон 2 : 0 Лестер Англия. Чемпионшип, 27 тур Саутгемптон 0 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 5 тур Лестер 3 : 2 Саутгемптон

Прогноз на матч «Лестер» – «Саутгемптон»

Матч обещает стать напряжeнным, ведь обе команды отчаянно борются за сохранение места в Премьер-лиге. «Лестер» чуть надeжнее в атаке, но крайне нестабилен в обороне, допуская множество ошибок. «Саутгемптон» хуже действует впереди, но также страдает от частых провалов в защите. Оба коллектива находятся в затяжных безвыигрышных сериях, и на первый план выйдет психологическая устойчивость. Учитывая статистику, логично ожидать матч с голами обеих команд, но без крупного счeта. Хозяева имеют небольшое преимущество за счeт поддержки трибун и более опытной атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: