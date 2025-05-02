3 мая на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Обе команды отчаянно борются за выживание, занимая последние строчки таблицы, и для каждой игра станет важнейшей возможностью набрать очки. Форма обеих команд оставляет желать лучшего, но настрой на победу обещает сделать матч напряжeнным и непредсказуемым.
«Лестер»
«Лестер» занимает 19 место с 18 очками после 34 туров. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, а в обороне допускает грубые ошибки: 27 матчей с пропущенными голами подряд, 11 голов в 5 последних играх, что даeт средний показатель 2.20 пропущенных за игру. В атаке дела также обстоят слабо – всего 2 гола за последние 5 матчей. Джейми Варди остаeтся лучшим бомбардиром команды с 8 голами в 33 матчах, но его результативность снизилась. Последнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) подчеркнуло кризис в игре «лис».
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» замыкает таблицу на 20 месте с 11 очками. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, продолжая падение. За последние 5 игр «святые» пропустили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и забили лишь 4. Лидер атаки Кэмерон Арчер забил 5 голов в 36 матчах и остаeтся единственной надеждой в нападении. В предыдущей игре команда уступила «Фулхэму» (1:2), снова подтвердив слабую игру в защите. Серия из 17 матчей подряд с пропущенными голами подчeркивает уязвимость обороны.
Факты о командах:
«Лестер»
- Не выигрывает в 12 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 27 последних матчах.
- В последних 5 играх пропустил 11 голов.
«Саутгемптон»
- Не выигрывает в 11 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 17 последних матчах.
- В последних 5 играх пропустил 10 голов.
Прогноз на матч «Лестер» – «Саутгемптон»
Матч обещает стать напряжeнным, ведь обе команды отчаянно борются за сохранение места в Премьер-лиге. «Лестер» чуть надeжнее в атаке, но крайне нестабилен в обороне, допуская множество ошибок. «Саутгемптон» хуже действует впереди, но также страдает от частых провалов в защите. Оба коллектива находятся в затяжных безвыигрышных сериях, и на первый план выйдет психологическая устойчивость. Учитывая статистику, логично ожидать матч с голами обеих команд, но без крупного счeта. Хозяева имеют небольшое преимущество за счeт поддержки трибун и более опытной атаки.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Лестер» с форой (0) – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Лестер» больше 0.5 – коэффициент 1.50
- Точный счeт: 1:1 – коэффициент 6.50