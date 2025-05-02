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Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Саутгемптон»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:16
Лестер - Саутгемптон
03 мая 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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6.5
Точный счёт: 1:1 – коэффициент 6.50
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3 мая на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Обе команды отчаянно борются за выживание, занимая последние строчки таблицы, и для каждой игра станет важнейшей возможностью набрать очки. Форма обеих команд оставляет желать лучшего, но настрой на победу обещает сделать матч напряжeнным и непредсказуемым.

«Лестер»

«Лестер» занимает 19 место с 18 очками после 34 туров. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, а в обороне допускает грубые ошибки: 27 матчей с пропущенными голами подряд, 11 голов в 5 последних играх, что даeт средний показатель 2.20 пропущенных за игру. В атаке дела также обстоят слабо – всего 2 гола за последние 5 матчей. Джейми Варди остаeтся лучшим бомбардиром команды с 8 голами в 33 матчах, но его результативность снизилась. Последнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) подчеркнуло кризис в игре «лис».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» замыкает таблицу на 20 месте с 11 очками. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, продолжая падение. За последние 5 игр «святые» пропустили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и забили лишь 4. Лидер атаки Кэмерон Арчер забил 5 голов в 36 матчах и остаeтся единственной надеждой в нападении. В предыдущей игре команда уступила «Фулхэму» (1:2), снова подтвердив слабую игру в защите. Серия из 17 матчей подряд с пропущенными голами подчeркивает уязвимость обороны.

Факты о командах:

«Лестер»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 27 последних матчах.
  • В последних 5 играх пропустил 11 голов.

«Саутгемптон»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 17 последних матчах.
  • В последних 5 играх пропустил 10 голов.

Личные встречи
54% (14)
23% (6)
23% (6)
52
Забитых мячей
25
2
В среднем за матч
0.96
9:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:9
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер
2 : 0
03.05.2025
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2 : 3
19.10.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лестер
5 : 0
23.04.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Саутгемптон
1 : 4
15.09.2023
Лестер
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
1 : 0
04.03.2023
Лестер
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лестер
1 : 2
20.08.2022
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер
4 : 1
22.05.2022
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
2 : 2
01.12.2021
Лестер
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1 : 1
30.04.2021
Лестер
Англия. Кубок, 1/2 финала
Лестер
1 : 0
18.04.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер
2 : 0
16.01.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер
1 : 2
11.01.2020
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
0 : 9
25.10.2019
Лестер
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер
1 : 2
12.01.2019
Саутгемптон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Лестер
0 : 0
27.11.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Саутгемптон
1 : 2
25.08.2018
Лестер
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер
0 : 0
19.04.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1 : 4
13.12.2017
Лестер
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Саутгемптон
3 : 0
22.01.2017
Лестер
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лестер
0 : 0
02.10.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер
1 : 0
03.04.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 2
17.10.2015
Лестер
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Лестер
2 : 0
09.05.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
2 : 0
08.11.2014
Лестер
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Саутгемптон
0 : 2
23.01.2012
Лестер
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лестер
3 : 2
27.08.2011
Саутгемптон
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Прогноз на матч «Лестер» – «Саутгемптон»

Матч обещает стать напряжeнным, ведь обе команды отчаянно борются за сохранение места в Премьер-лиге. «Лестер» чуть надeжнее в атаке, но крайне нестабилен в обороне, допуская множество ошибок. «Саутгемптон» хуже действует впереди, но также страдает от частых провалов в защите. Оба коллектива находятся в затяжных безвыигрышных сериях, и на первый план выйдет психологическая устойчивость. Учитывая статистику, логично ожидать матч с голами обеих команд, но без крупного счeта. Хозяева имеют небольшое преимущество за счeт поддержки трибун и более опытной атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лестер» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Лестер» больше 0.5 – коэффициент 1.50
  • Точный счeт: 1:1 – коэффициент 6.50

6.5
Точный счёт: 1:1 – коэффициент 6.50
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Лестер
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