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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 02 октября 2016
Лестер
02.10.2016, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
83'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Ч. Остин
Замена
Л. Ульоа
️️️️
И. Слимани
78'
71'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Тадич
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Варди
66'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
66'
Желтая карточка
Р. Марез
54'
27'
Замена
К. Мартина
️️️️
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
49
Олуфела Оломола
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
2
Симпсон
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
19
Слимани
9
Варди
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
9
Варди
30
Оказаки
30
Оказаки
9
Варди
19
Слимани
11
Ульоа
11
Ульоа
19
Слимани
21
Соареш
15
Мартина
15
Мартина
21
Соареш
32
Остин
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
32
Остин
10
Тадич
7
Лонг
7
Лонг
10
Тадич
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
49
Олуфела Оломола
ЦФ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
49
Олуфела Оломола
ЦФ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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