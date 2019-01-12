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Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 12 января 2019
Лестер
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
58'
О. Ндиди
11'
Д. Уорд-Проус (П)
45+2'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
ГОЛ! 1:2!
О. Ндиди
Пас отдал
Р. Перейра
58'
54'
Желтая карточка
Д. Стивенс
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лонг
Пас отдал
А. МакКарти
Желтая карточка
Б. Чилвел
35'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
20'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
5
Морган
21
Перейра
8
Чодури
6
Менди
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-4-1
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
23
Вестергор
7
Валери
23
Таргетт
17
Армстронг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
7
Лонг
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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