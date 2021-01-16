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Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 16 января 2021
Лестер
16.01.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
37'
Д. Мэддисон
90+5'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
90'
+5
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
90'
+1
87'
Замена
Я. Валери
️️️️
И. Диалло
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
77'
72'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
61'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
У. Смоллбоун
59'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
У. Фофана
53'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
45'
44'
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Ю. Тилеманс
37'
Желтая карточка
У. Фофана
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
24
Джастин
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-3-1-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
27
Диалло
12
Смоллбоун
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
19
Адамс
3
Фофана
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
3
Фофана
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
12
Смоллбоун
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
12
Смоллбоун
27
Диалло
7
Валери
7
Валери
27
Диалло
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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