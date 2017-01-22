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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 22 января 2017
Саутгемптон
22.01.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
26'
Д. Уорд-Проус
39'
Д. Родригес
85'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Тадич
85'
85'
Желтая карточка
У. Морган
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
80'
Замена
Й. Класи
️️️️
П. Хейбьерг
73'
63'
Замена
А. Муса
️️️️
С. Оказаки
Замена
Д. Стивенс
️️️️
В. ван Дейк
56'
45'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Н. Менди
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
С. Соареш
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
27
Натан Редмонд
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
4
Дэнни Дринкуотер
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Тадич
16
Родригес
27
Редмонд
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
4
Дринкуотер
4
Ндиди
6
Менди
30
Оказаки
10
Грей
9
Варди
4
ван Дейк
5
Стивенс
5
Стивенс
4
ван Дейк
23
Хейбьерг
8
Класи
8
Класи
23
Хейбьерг
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
6
Менди
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
6
Менди
30
Оказаки
7
Муса
7
Муса
30
Оказаки
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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