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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 19 октября 2024
Саутгемптон
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
8'
К. Арчер
28'
Д. Арибо
64'
Ф. Буонанотте
74'
Д. Варди (П)
90+8'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Лестер
90'
+8
ГОЛ! 2:3!
Ж. Айю
Пас отдал
Г. Уинкс
88'
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Мавидиди
Замена
К. Сулемана
️️️️
Т. Диблинг
78'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Р. Мэннинг
78'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Варди
Красная карточка
Р. Фрейзер
73'
70'
Желтая карточка
Г. Уинкс
69'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
М. Фернандеш
68'
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Арчер
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
И. Фатаву
62'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ю. Сугавара
62'
59'
Замена
И. Фатаву
️️️️
В. Кристиансен
52'
Желтая карточка
Д. Варди
Желтая карточка
Ю. Сугавара
49'
46'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
О. Скипп
Желтая карточка
Т. Диблинг
36'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Арибо
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
28'
Желтая карточка
М. Фернандеш
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Арчер
8'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
4
Флинн Даунс
(К)
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
4
Даунс
18
Фернандеш
20
Диблинг
9
Арчер
4-1-1-2-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
34
Кристиансен
34
Скипп
4
Ндиди
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
45
Мавидиди
9
Варди
3
Мэннинг
18
Тэйлор
18
Тэйлор
3
Мэннинг
18
Фернандеш
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
18
Фернандеш
28
Сугавара
10
Фрейзер
10
Фрейзер
28
Сугавара
20
Диблинг
7
Сулемана
7
Сулемана
20
Диблинг
9
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Арчер
34
Скипп
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Скипп
45
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
45
Мавидиди
34
Кристиансен
7
Фатаву
7
Фатаву
34
Кристиансен
11
Эль-Ханнус
10
Айю
10
Айю
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
6
1
3
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
351
487
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
14
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.05
3.14
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
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