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Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 09 мая 2015
Лестер
09.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
7'
Р. Марез
19'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Василевски
81'
Замена
Д. Хаммонд
️️️️
Л. Ульоа
78'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Варди
70'
66'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Дэвис
66'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Варди
19'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
М. Джеймс
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
Л. Ульоа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
5
Морган
6
Хут
27
Василевски
27
Шлупп
91
Камбьяссо
37
Джеймс
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
4-4-1-1
13
Газзанига
17
Клайн
23
Алдервейрелд
6
Фонте
5
Бертранд
11
Элиа
6
Рид
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
9
Пелле
11
Ульоа
35
Хаммонд
35
Хаммонд
11
Ульоа
37
Джеймс
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
37
Джеймс
9
Варди
35
Наджент
35
Наджент
9
Варди
11
Элиа
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Элиа
10
Дэвис
7
Лонг
7
Лонг
10
Дэвис
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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