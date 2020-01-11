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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 11 января 2020
Лестер
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
14'
Д. Прат
19'
С. Армстронг
81'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
90'
+2
Замена
О. Ромеу
️️️️
Н. Редмонд
81'
Желтая карточка
Д. Ингс
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ингс
Пас отдал
Ч. Адамс
78'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
78'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
77'
72'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
67'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
58'
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Армстронг
Пас отдал
Ш. Лонг
16'
Желтая карточка
С. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
Д. Прат
Пас отдал
Д. Варди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
26
Прат
8
Чодури
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
4-4-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
28
Ингс
7
Лонг
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
27
Редмонд
21
Ромеу
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
34
Адамс
34
Адамс
17
Армстронг
7
Лонг
12
Дженепо
12
Дженепо
7
Лонг
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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