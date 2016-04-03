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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 03 апреля 2016
Лестер
03.04.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
38'
У. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Саутгемптон
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Олбрайтон
90'
Желтая карточка
К. Фукс
88'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
79'
75'
Желтая карточка
Д. Тадич
73'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Й. Класи
73'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
64'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
51'
46'
Желтая карточка
В. Ваньяма
45'
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Таргетт
ГОЛ! 1:0!
У. Морган
Пас отдал
К. Фукс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-2-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
23
Таргетт
8
Класи
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
9
Пелле
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
12
Дайер
12
Дайер
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
23
Таргетт
10
Тадич
10
Тадич
23
Таргетт
8
Класи
32
Остин
32
Остин
8
Класи
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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