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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 04 марта 2023
Саутгемптон
04.03.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
35'
К. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Лестер
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
90'
+4
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Сулемана
80'
Желтая карточка
А. Армстронг
77'
68'
Замена
Д. Варди
️️️️
Тете
68'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Уолкотт
63'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
63'
Желтая карточка
Ч. Адамс
62'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
К. Алькарас
50'
46'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Барнс
45'
+4
Желтая карточка
Д. Мэддисон
43'
Желтая карточка
Х. Барнс
ГОЛ! 1:0!
К. Алькарас
Пас отдал
Ч. Адамс
35'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд-Проус
32'
Желтая карточка
К. Алькарас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Базуну
5
Беднарек
17
Белла Кочап
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сулемана
32
Уолкотт
19
Адамс
4-1-2-2-1
21
Уорд
21
Перейра
15
Суттар
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
17
Ихеначо
7
Сулемана
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Сулемана
24
Алькарас
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
24
Алькарас
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
32
Уолкотт
10
Армстронг
10
Армстронг
32
Уолкотт
11
Барнс
26
Прат
26
Прат
11
Барнс
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
11
Тете
9
Варди
9
Варди
11
Тете
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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