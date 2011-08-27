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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 27 августа 2011
Лестер
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
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Статистика матча Лестер - Саутгемптон
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