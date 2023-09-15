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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 15 сентября 2023
Саутгемптон
15.09.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
25'
С. Эдози
1'
Д. Варди
18'
К. МакАтир
45+3'
О. Ндиди
67'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Лестер
Красная карточка
К. Сулемана
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Акгюн
84'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
83'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
83'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Г. Уинкс
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ч. Адамс
78'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
73'
73'
Желтая карточка
И. Фатаву
70'
Замена
И. Фатаву
️️️️
К. МакАтир
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Фрейзер
68'
67'
ГОЛ! 1:4!
С. Мавидиди
58'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
51'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
К. Алькарас
️️️️
Ф. Даунс
51'
Замена
К. Сулемана
️️️️
С. Эдози
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
О. Ндиди
Пас отдал
С. Мавидиди
39'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Желтая карточка
У. Смоллбоун
32'
ГОЛ! 1:2!
С. Эдози
Пас отдал
Ч. Адамс
25'
18'
ГОЛ! 0:2!
К. МакАтир
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
12
Смоллбоун
4
Даунс
10
Фрейзер
23
Эдози
10
Армстронг
19
Адамс
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
2
Дойл
23
Вестергор
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
20
МакАтир
9
Варди
45
Мавидиди
4
Даунс
24
Алькарас
24
Алькарас
4
Даунс
10
Фрейзер
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Фрейзер
19
Адамс
18
Арибо
18
Арибо
19
Адамс
23
Эдози
7
Сулемана
7
Сулемана
23
Эдози
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
4
Уинкс
8
Чодури
8
Чодури
4
Уинкс
8
Дьюсбери-Холл
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Дьюсбери-Холл
20
МакАтир
7
Фатаву
7
Фатаву
20
МакАтир
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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