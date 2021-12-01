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Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 01 декабря 2021
Саутгемптон
01.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
3'
Я. Беднарек
34'
Ч. Адамс
22'
Д. Эванс
49'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Замена
Лянко
️️️️
Я. Беднарек
85'
83'
Желтая карточка
О. Ндиди
75'
Замена
П. Дака
️️️️
Х. Барнс
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
А. Армстронг
74'
Замена
А. Броя
️️️️
Н. Телла
65'
61'
Замена
А. Перес
️️️️
А. Лукман
55'
Желтая карточка
А. Лукман
49'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Л. Томас
Желтая карточка
О. Ромеу
48'
46'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Н. Редмонд
34'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Я. Беднарек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Харви Барнс
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Телла
19
Адамс
10
Армстронг
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
21
Кастань
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Томас
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
11
Лукман
10
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Армстронг
5
Беднарек
13
Лянко
13
Лянко
5
Беднарек
23
Телла
27
Броя
27
Броя
23
Телла
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
27
Дака
27
Дака
11
Барнс
11
Лукман
22
Перес
22
Перес
11
Лукман
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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