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Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 30 апреля 2021
Саутгемптон
30.04.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
61'
Д. Уорд-Проус (П)
68'
Д. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Ч. Адамс
90'
+1
Замена
И. Диалло
️️️️
Т. Минамино
76'
69'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Л. Томас
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
Пас отдал
К. Ихеначо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уорд-Проус
61'
Желтая карточка
Т. Минамино
50'
46'
Замена
А. Перес
️️️️
У. Фофана
Замена
М. Салису
️️️️
Н. Телла
15'
Красная карточка
Я. Вестергор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-3-1
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
18
Минамино
23
Телла
19
Адамс
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
35
Эванс
2
Сеюнджу
3
Фофана
21
Кастань
33
Томас
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
23
Телла
22
Салису
22
Салису
23
Телла
18
Минамино
27
Диалло
27
Диалло
18
Минамино
19
Адамс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Адамс
33
Томас
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
33
Томас
3
Фофана
22
Перес
22
Перес
3
Фофана
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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