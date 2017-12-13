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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 13 декабря 2017
Саутгемптон
13.12.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
61'
М. Йошида
11'
Р. Марез
32'
С. Оказаки
38'
Э. Кинг
69'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
69'
ГОЛ! 1:4!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Варди
ГОЛ! 1:3!
М. Йошида
Пас отдал
Р. Бертранд
61'
Желтая карточка
Ч. Остин
52'
38'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кинг
Пас отдал
Г. Магуайр
32'
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
С. Оказаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
ван Дейк
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
17
Буфал
32
Остин
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
28
Фукс
33
Чилвел
4
Ндиди
10
Кинг
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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