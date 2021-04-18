Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 18 апреля 2021
Лестер
18.04.2021, воскресенье, 20:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
55'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
Я. Беднарек
85'
Замена
М. Салису
️️️️
Р. Бертранд
85'
Замена
Н. Телла
️️️️
К. Уокер-Питерс
73'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Дженепо
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
69'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Перейра
60'
59'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Н. Редмонд
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
55'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
48'
5'
Желтая карточка
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
3-2-2-3
1
Шмейхель
2
Сеюнджу
3
Фофана
35
Эванс
21
Перейра
21
Кастань
18
Тилеманс
4
Ндиди
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
4-1-2-2-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
27
Диалло
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
27
Редмонд
12
Дженепо
28
Ингс
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
21
Перейра
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
21
Перейра
5
Бертранд
22
Салису
22
Салису
5
Бертранд
2
Уокер-Питерс
23
Телла
23
Телла
2
Уокер-Питерс
12
Дженепо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
12
Дженепо
27
Редмонд
19
Адамс
19
Адамс
27
Редмонд
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Лестер
Саутгемптон
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+