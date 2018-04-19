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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 19 апреля 2018
Лестер
19.04.2018, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-3-2-2
29
Хамер
33
Чилвел
5
Магуайр
15
Драгович
15
Силва
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
17
Ихеначо
9
Варди
4-3-1-1
29
МакКарти
21
Соареш
4
Йошида
29
Худт
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
26
Жереми Пье
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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