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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 27 ноября 2018
Лестер
27.11.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+6
Желтая карточка
Д. Симпсон
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-1-3
21
Уорд
2
Симпсон
2
Сеюнджу
28
Фукс
35
Эванс
4
Ндиди
15
Силва
10
Грей
34
Диабате
9
Варди
17
Ихеначо
4-1-3
1
Ганн
4
Йошида
23
Вестергор
5
Стивенс
23
Таргетт
99
Лемина
17
Армстронг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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