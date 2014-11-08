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Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 08 ноября 2014
Саутгемптон
08.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
76'
Ш. Лонг
80'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Шнейдерлен
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
В. Ваньяма
80'
78'
Желтая карточка
М. Василевски
76'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Э. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Г. Пелле
76'
72'
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
68'
58'
Желтая карточка
Л. Мур
55'
Замена
Л. Мур
️️️️
Р. Де Лат
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
54'
Замена
Д. Корк
️️️️
С. Дэвис
40'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Лестер
31
Адам Смит
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
23
Алдервейрелд
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
3-5-2
1
Шмейхель
2
Де Лат
5
Морган
27
Василевски
37
Джеймс
10
Кинг
4
Дринкуотер
91
Камбьяссо
27
Шлупп
9
Варди
11
Ульоа
14
Шнейдерлен
6
Рид
6
Рид
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
4
Корк
10
Дэвис
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
2
Де Лат
26
Мур
26
Мур
2
Де Лат
10
Кинг
25
Пауэлл
25
Пауэлл
10
Кинг
11
Ульоа
9
Вуд
9
Вуд
11
Ульоа
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
31
Адам Смит
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
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