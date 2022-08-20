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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 20 августа 2022
Лестер
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
54'
Д. Мэддисон
68'
Д. Джастин (АГ)
84'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
Р. Лавиа
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
+4
88'
Замена
Лянко
️️️️
Д. Арибо
84'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
82'
Желтая карточка
Д. Арибо
Желтая карточка
П. Дака
76'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
76'
70'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Армстронг
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Джастин
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
65'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Перес
65'
64'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
59'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Мара
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Уорд
21
Кастань
35
Эванс
12
Амарти
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
3-1-2-2-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
22
Салису
17
Белла Кочап
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
18
Арибо
12
Дженепо
10
Эльюнусси
14
Мара
10
Армстронг
22
Перес
18
Тилеманс
18
Тилеманс
22
Перес
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
18
Арибо
13
Лянко
13
Лянко
18
Арибо
10
Армстронг
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Армстронг
14
Мара
19
Адамс
19
Адамс
14
Мара
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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