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Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 25 августа 2018
Саутгемптон
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
52'
Р. Бертранд
56'
Д. Грей
90+2'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
Г. Магуайр
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
М. Олбрайтон
88'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Грей
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ш. Лонг
86'
Замена
О. Ромеу
️️️️
М. Эльюнусси
79'
78'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Мэддисон
Вторая желтая
П. Хейбьерг
77'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Ингс
69'
67'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
Р. Бертранд
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грей
ГОЛ! 1:0!
Р. Бертранд
52'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
23
Вестергор
29
Худт
21
Соареш
99
Лемина
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Эльюнусси
28
Ингс
7
Лонг
3-2-2-2-1
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
33
Чилвел
6
Менди
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Грей
17
Ихеначо
7
Лонг
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Лонг
10
Эльюнусси
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Эльюнусси
28
Ингс
32
Остин
32
Остин
28
Ингс
10
Мэддисон
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Мэддисон
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
10
Грей
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Грей
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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