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АПЛ 2026/2027
Лестер - Саутгемптон
Лестер - Саутгемптон: обзор матча 22 мая 2022
Лестер
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 1
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
18
Тилеманс
6
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
22
Салису
13
Лянко
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
27
Редмонд
10
Армстронг
Остались в запасе
Лестер
Саутгемптон
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лестер - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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