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Заявление Варди об уходе из «Лестера»

Сегодня, 16:57

Нападающий «Лестера» Джейми Варди объяснил свой уход из клуба.

«Это будет действительно печальный день. Я думал об этом, говорил со своей семьей. Думаю, время пришло.

Я буду опустошен в день последней [игры], но все хорошее однажды заканчивается. В этот день будет много эмоций. Кто знает, чем это может закончиться.

Если вы спросите кого-то, то я не очень эмоциональный человек. Со мной никогда не случалось ничего подобного, но когда ты пробыл где-то так долго, и приходит время прощаться, никогда не знаешь, как отреагируешь на это.

Поскольку я был здесь очень долго, болельщики приняли меня как своего. Всегда хочется отблагодарить за это, и поэтому этот клуб всегда будет занимать важное место в моем сердце. Это семья.

С тех пор, как я здесь, фанаты остаются с нами, несмотря ни на что. Это относится и к матчам, на которых царит прекрасная атмосфера. А еще здесь есть самые преданные [фанаты], которые ездят на каждый выездной матч. Я правда очень ценю это.

В наши дни ничто в мире не обходится дешево, поэтому для них тратить свои деньги на поддержку любимого клуба – это невероятное чувство, как для меня – быть частью этого на протяжении последних 13 лет», – сказал Варди.

  • 38-летний форвард выступает за «Лестер» с 2012 года.
  • Он забил 198 голов и сделал 69 ассистов в 496 матчах.
  • Варди выиграл с командой АПЛ, дважды Чемпионшип, Кубок и Суперкубок Англии.

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Источник: сайт «Лестера»
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
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