Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди извинился перед болельщиками.

«Лестер» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Команда вылетела в Чемпионшип спустя год после возвращения в Премьер-лигу.

«Лестер» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2020/21 победил в Кубке страны.

«Даже не знаю, что сказать. Никакие слова не смогут выразить мои чувства гнева и печали по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий.

Мы пережили столько взлетов и падений – и этот сезон не принес ничего, кроме несчастья, а лично для меня – сплошного позора. Это больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.

Болельщики, простите, что мы завершаем сезон таким дерьмовым шоу», – написал Варди в соцсетях.