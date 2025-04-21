Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди извинился перед болельщиками.
- «Лестер» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ.
- Команда вылетела в Чемпионшип спустя год после возвращения в Премьер-лигу.
- «Лестер» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2020/21 победил в Кубке страны.
«Даже не знаю, что сказать. Никакие слова не смогут выразить мои чувства гнева и печали по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий.
Мы пережили столько взлетов и падений – и этот сезон не принес ничего, кроме несчастья, а лично для меня – сплошного позора. Это больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.
Болельщики, простите, что мы завершаем сезон таким дерьмовым шоу», – написал Варди в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»