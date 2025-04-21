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  • Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ

Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ

Вчера, 23:46
1

Нападающий «Лестера» Джейми Варди извинился перед болельщиками.

  • «Лестер» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ.
  • Команда вылетела в Чемпионшип спустя год после возвращения в Премьер-лигу.
  • «Лестер» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2020/21 победил в Кубке страны.

«Даже не знаю, что сказать. Никакие слова не смогут выразить мои чувства гнева и печали по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий.

Мы пережили столько взлетов и падений – и этот сезон не принес ничего, кроме несчастья, а лично для меня – сплошного позора. Это больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.

Болельщики, простите, что мы завершаем сезон таким дерьмовым шоу», – написал Варди в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
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Комментарии (1)
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феникS
1745270034
В прошлом году вылетели из АПЛ--и вернулись. И сейчас вернетесь.
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