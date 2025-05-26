Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»

«Краснодар», «Спартак» и «Динамо» интересуются левым защитником «Рубина» Ильей Рожковым. «Быки» рассматривают футболиста на место Лукаса Оласы, который может покинуть команду.
По ходу сезона главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов говорил, что к Рожкову также есть интерес из Испании.
- 20-летний Рожков провел в этом сезоне за клуб 31 матч, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.
- У 30-летнего уругвайца Лукаса Оласы контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026-го.
- Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
- Оласа сыграл в этом сезоне за «Краснодар» 33 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
Источник: «Бизнес Online»