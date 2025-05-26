Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»

«Краснодар», «Спартак» и «Динамо» интересуются левым защитником «Рубина» Ильей Рожковым. «Быки» рассматривают футболиста на место Лукаса Оласы, который может покинуть команду.

По ходу сезона главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов говорил, что к Рожкову также есть интерес из Испании.