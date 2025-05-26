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Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»

Сегодня, 12:57
4

«Краснодар», «Спартак» и «Динамо» интересуются левым защитником «Рубина» Ильей Рожковым. «Быки» рассматривают футболиста на место Лукаса Оласы, который может покинуть команду.

По ходу сезона главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов говорил, что к Рожкову также есть интерес из Испании.

  • 20-летний Рожков провел в этом сезоне за клуб 31 матч, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего уругвайца Лукаса Оласы контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026-го.
  • Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
  • Оласа сыграл в этом сезоне за «Краснодар» 33 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Спартак Динамо Оласа Лукас Рожков Илья
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Комментарии (5)
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Свинья под бакланом
1748253725
Секундочку, а давно в РПЛ появились топ клубы?
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рылы
1748255732
каким боком спартаг здесь записан в топ-клубы?
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Интерес
1748259437
Подлежит четвертованию.РАзорвут на четыре части и выгодно продадут.
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