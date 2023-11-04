Оласа перечислил конкурентов «Краснодара» в борьбе за титул РПЛ

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа выделил соперников команды в борьбе за первое место РПЛ.

«Абсолютно нормально, что команда в течение сезона может показывать разные результаты. Все команды проходят через потерю очков, у кого-то бывает хороший темп, у кого-то – плохой, это нормально. Нужно просто продолжать работать.

Переживаю ли я из-за того, что «Зенит» приблизился к «Краснодару»? «Зенит» – большой клуб, нам в ближайшее время предстоит проверка в очной встрече против них. Мы должны вынести положительный результат из этого матча. Очевидно, что они для нас являются одними из главных соперников. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Логично, что они фавориты.

Также у «Спартака» хорошая команда. Матч против них на нашем стадионе был очень сложным. Мы вышли вперeд, но было очень непросто, правда. Очень хорошо укреплено «Динамо». Есть несколько команд, которые способны бороться за высокие места. Поэтому нам приходится быть стойкими», – сказал Оласа.