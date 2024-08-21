Новичок «Краснодара» назвал игрока, убедившего его перейти в клуб РПЛ

Новый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, кто убедил его продолжить карьеру в России.

«Лукас Оласа стал тем, кто в итоге убедил меня перейти в «Краснодар». Мы знакомы с ним с 16 лет, играли вместе.

Здорово, что судьба сложилась так, что мы снова в одной команде. Я рад, что здесь», – заявил уругвайский правый защитник.