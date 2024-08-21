Новичок «Краснодара» назвал игрока, убедившего его перейти в клуб РПЛ

Новый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, кто убедил его продолжить карьеру в России.
«Лукас Оласа стал тем, кто в итоге убедил меня перейти в «Краснодар». Мы знакомы с ним с 16 лет, играли вместе.
Здорово, что судьба сложилась так, что мы снова в одной команде. Я рад, что здесь», – заявил уругвайский правый защитник.
- Гонсалес перешел из «Мальорки».
- «Краснодар» заплатил за него 4 миллиона евро.
- Новичок подписал контракт до лета 2027 года. Сообщалось, что ему удвоят зарплату.
Источник: «РБ Спорт»