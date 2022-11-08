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    Лукас Оласа - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Оласа
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июля 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 76' - 90' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 1' - 68' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 16 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 76' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    26.02.2023 1' -68' Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.02.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    31'
    29.01.2023 1' -80' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 1' -60' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    08.11.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 46' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    45'
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    74'
    16.10.2022 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.08.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 46' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    90'
    13.08.2022 79' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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