Оласа ответил, почему предпочел «Краснодар» Испании и Франции

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа объяснил, почему перешел летом в команду из «Вальядолида».

«Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своe внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!

«Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда», – сказал Оласа.