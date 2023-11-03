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    • Оласа ответил, почему предпочел «Краснодар» Испании и Франции

    Оласа ответил, почему предпочел «Краснодар» Испании и Франции

    Защитник «Краснодара» Лукас Оласа объяснил, почему перешел летом в команду из «Вальядолида».

    «Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своe внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!

    «Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда», – сказал Оласа.

    • Уругваец провел за «Краснодар» 13 матчей, сделал ассист.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Впереди у «Краснодара» встреча с «Крыльями Советов».

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    Источник: Metaratings

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    03.11.2023 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 4 ноября, 10:08

      И наверняка зарплату предложили побольше. Но по игре Лукаса нет никаких претензий, пожалуй даже лучше чем Рамирес. В отличии от Рамиреса, грамотно читает ситуацию, хорошо обрывае атаки соперников. В остальном с Рамиресом по игре схожи.

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