Оласа ответил, почему предпочел «Краснодар» Испании и Франции

И наверняка зарплату предложили побольше. Но по игре Лукаса нет никаких претензий, пожалуй даже лучше чем Рамирес. В отличии от Рамиреса, грамотно читает ситуацию, хорошо обрывае атаки соперников. В остальном с Рамиресом по игре схожи.
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа объяснил, почему перешел летом в команду из «Вальядолида».
«Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своe внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!
«Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда», – сказал Оласа.
- Уругваец провел за «Краснодар» 13 матчей, сделал ассист.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Впереди у «Краснодара» встреча с «Крыльями Советов».