|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|31.03.2014
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Томь (Томск)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:1
|Волга (Нижний Новгород)
|10.03.2014
|69' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|5:1
|Волга (Нижний Новгород)
|01.12.2013
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|Волга (Нижний Новгород)
|63'
|24.11.2013
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|20.10.2013
|71' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|04.10.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.09.2013
|1' -71'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|26.09.2013
|61' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2013
|65' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Анжи (Махачкала)