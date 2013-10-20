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    Дмитрий Булыкин - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Олегович
    Фамилия Булыкин
    Состав Без клуба
    Родной город Москва
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Локомотив" (Москва)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    31.03.2014 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.03.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Томь (Томск)
    16.03.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    10.03.2014 69' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 5:1 Волга (Нижний Новгород)
    01.12.2013 1' -90' Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    63'
    24.11.2013 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.11.2013 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.11.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    20.10.2013 71' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.09.2013 1' -71' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    26.09.2013 61' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2013 65' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
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