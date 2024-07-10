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Олег Романцев
Материалы
Олег Романцев - материалы
Россия
4 января 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Лучшие бомбардиры в истории РПЛ – в рейтинге есть один действующий игрок российского чемпионата
Кто забил больше – Кержаков, Веретенников или Дзюба?
10.07.2024 21:00
7
Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
Есть комментарий от самого Романцева.
24.09.2023 15:20
10
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
Величие, которое стало драмой. Гений, который не раскрылся до конца.
05.11.2021 10:37
Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»
Все подробности по его состоянию.
02.03.2021 14:05
Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ
Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.
05.08.2020 12:09
12
Худший сезон «Спартака» – сейчас или в 2003 году? Они во многом похожи
Молодые звезды, молодые тренеры, жалобы на судей и ужасные результаты.
14.07.2020 22:39
9
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
Расклады и воспоминания.
08.10.2019 21:21
Ночи расшифровок, посиделки на кухне, борщ в Тарасовке – так создаются автобиографии
Рассказывает соавтор книг Мостового и Романцева.
16.04.2019 10:15
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
05.11.2018 12:40
46
«Спартак» уже бил «Ливерпуль» на «Энфилде». Так бы и сегодня
Не получилось.
06.12.2017 21:00
32
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
17.05.2017 20:00
4
Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дня
Доннарумма может переехать в Манчестер. Кейн обошел Дрогба по количеству хет-триков. Романцев уверен в том, что «Спартак» возьмет золото. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
26.02.2017 22:00
8
Разгром «Арсенала», победа над французами и другие суперматчи Романцева-тренера
Сегодня день рождения у Олега Романцева – самого титулованного тренера в истории российского футбола. «Бомбардир» вспоминает яркие победы «Спартака» и сборной России под его руководством.
04.01.2017 16:00
11
Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дня
Судье матча «Анжи» – «Зенит» поставили низкую оценку. Романцев отверг возможность пообщаться с Каррерой. Промес, Зе Луиш и Глушаков по-прежнему не готовы к дерби. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
28.10.2016 21:00
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2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
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