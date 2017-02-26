Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дня

Диего Коста мог стать самым дорогим игроком в мире

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» совсем недавно предлагал 107 миллионов евро за форварда сборной Испании и «Челси» Диего Косту, сообщает SFR. Эта сумма могла сделать его самым дорогим игроком в мире после полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Однако руководство лондонского клуба ответило отказом.

Сам футболист получил предложение контракта на три года на общую сумму около 100 миллионов евро. Возможно, что переговоры возобновятся ближайшим летом.

«Арсенал» и «Интер» готовы обменяться игроками

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в «Интер». Итальянцы серьезно заинтересованы в услугах чилийца. Они готовы предложить «Арсеналу» обмен на Ивана Перишича без включения в сделку денежной компенсации. Известно, что хорват входит в интересы британцев.

«Манчестер Юнайтед» предлагает за Доннарумму 40 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма входит в трансферные интересы сразу нескольких европейских топ-клубов. В том числе он интересен руководству «Манчестер Юнайтед». Англичане активно ищут замену для своего голкипера Давида де Хеа, который летом планирует перебраться в «Реал».

Сумма трансфера 18-летнего итальянца может составить около 40 миллионов евро. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается в 10 миллионов. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Милан» в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 29 голов.

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Селюк: «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансферную кампанию «Спартака» этой зимой. По мнению Селюка, бразильский нападающий Луис Адриано, перешедший в московский клуб из «Милана», не усилит красно-белых.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – сказал Селюк.

Пять главных новичков чемпионата России

Кейн обошел Дрогба по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий«Тоттенхэма» Гарри Кейн в матче 26-го тура английской Премьер-лиги забил три мяча в ворота «Сток Сити» (4:0). Таким образом, англичанин сделал свой четвертый хет-трик в карьере и обогнал экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба по данному показателю в играх национального чемпионата (3). В матче на «Уайт Харт Лейн» Кейн также преодолел отметку в 100 голов на профессиональном уровне.

Романцев: «Еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России. Специалист признался, что еще до начала розыгрыша РФПЛ ожидал победы московского клуба.

«Я анализирую футбол, а не полагаюсь на «чуйку». Так вот. Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность. И сейчас, разумеется, по-прежнему убежден, что «Спартак» возьмет золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», – заявил Романцев.

Примера. «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси на 86-й минуте

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой каталонского клуба. Голами отметились Рафинья, Диего Годин и Лионель Месси.

Испания. Примера. 24-й тур

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Рафинья, 64; 1:1 – Годин, 70; 1:2 – Месси, 86.

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Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?