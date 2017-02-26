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  • Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дня

Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дня

Диего Коста мог стать самым дорогим игроком в мире

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» совсем недавно предлагал 107 миллионов евро за форварда сборной Испании и «Челси» Диего Косту, сообщает SFR. Эта сумма могла сделать его самым дорогим игроком в мире после полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Однако руководство лондонского клуба ответило отказом.

Сам футболист получил предложение контракта на три года на общую сумму около 100 миллионов евро. Возможно, что переговоры возобновятся ближайшим летом.

«Арсенал» и «Интер» готовы обменяться игроками

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в «Интер». Итальянцы серьезно заинтересованы в услугах чилийца. Они готовы предложить «Арсеналу» обмен на Ивана Перишича без включения в сделку денежной компенсации. Известно, что хорват входит в интересы британцев.

«Манчестер Юнайтед» предлагает за Доннарумму 40 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма входит в трансферные интересы сразу нескольких европейских топ-клубов. В том числе он интересен руководству «Манчестер Юнайтед». Англичане активно ищут замену для своего голкипера Давида де Хеа, который летом планирует перебраться в «Реал».

Сумма трансфера 18-летнего итальянца может составить около 40 миллионов евро. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается в 10 миллионов. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Милан» в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 29 голов.

Гризманн, Лукаку, Де Врей и еще 3 игрока, которых «МЮ» купит летом за бешеные деньги

Селюк: «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансферную кампанию «Спартака» этой зимой. По мнению Селюка, бразильский нападающий Луис Адриано, перешедший в московский клуб из «Милана», не усилит красно-белых.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – сказал Селюк.

Пять главных новичков чемпионата России

Кейн обошел Дрогба по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий«Тоттенхэма» Гарри Кейн в матче 26-го тура английской Премьер-лиги забил три мяча в ворота «Сток Сити» (4:0). Таким образом, англичанин сделал свой четвертый хет-трик в карьере и обогнал экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба по данному показателю в играх национального чемпионата (3). В матче на «Уайт Харт Лейн» Кейн также преодолел отметку в 100 голов на профессиональном уровне.

Романцев: «Еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России. Специалист признался, что еще до начала розыгрыша РФПЛ ожидал победы московского клуба.

«Я анализирую футбол, а не полагаюсь на «чуйку». Так вот. Я еще до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность. И сейчас, разумеется, по-прежнему убежден, что «Спартак» возьмет золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», – заявил Романцев.

Примера. «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси на 86-й минуте

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой каталонского клуба. Голами отметились Рафинья, Диего Годин и Лионель Месси.

Испания. Примера. 24-й тур

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Рафинья, 64; 1:1 – Годин, 70; 1:2 – Месси, 86.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Атлетико Барселона Милан Тоттенхэм Арсенал Интер Спартак Манчестер Юнайтед Челси Тяньцзинь Цюаньцзянь Месси Лионель Дрогба Дидье Годин Диего Санчес Алексис Перишич Иван Кейн Гарри Рафинья Доннарумма Джанлуиджи Романцев Олег
Комментарии (8)
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giluxa1963
1488133121
и что эта синяя физа может предрекать только то сколько он может выпить и то не всегда
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qw3rty33
1488146840
барса молодцы!!!
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арейская
1488150104
Права оступиться, по мнению Романцева, они может и не имеют, но только нарушить это право им ничего не стоит,так что будем смотреть, категорично заявлять это ещё рано
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igormaddog
1488165452
На счет Спартака поспорю!!!ЦСКА вперед!!!Месси и ПСЖ забьёт и не один!!!
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TUMS
1488168741
Посмотрим какой Романцев "анализатор".
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Anton-champion
1488174144
Доннарума новый Буфон!Мю ,берите не пожелеете!
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lihindic
1488191242
ни о чём
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D'achkov
1488295312
пусть коста валит
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